台積電價將調升14% 估年增112億元電費、兩波調電價合計年增近300億元

經濟部日前召開電價費率審議會，決議工業電價平均調幅12.5%，部分產業調升7%或凍漲，其中半導體調升14%，全案自10月16日實施，台電預估一年將新增740億元收入。其中台積電（2330）以年用電量210億元計，推估一年電費將增加112億元，對這波台電漲電價貢獻逾一成五。

經濟部今年二度調漲工業電價，台積電皆適用最高調幅，2024年4月調升25%，2024年10月16日再調14%。以台積電2022年用電量就高達210億度計算，今年接連兩波漲電價，推估合計台積電一年將新增289億元電價。

官員表示，調漲工業電價，主要是影響出口產業，並且反映在利潤減少。若該產業景氣佳、出口暢旺，電價占其生產比重仍不高，推估漲電價對出口產業影響尚可接受。

事實上，自俄烏戰爭後，國際燃料成本狂飆，近三年來工業電價已有四波電價調整，2022年高壓、特高壓電價調升15%；2023年低壓調10%、高壓特高壓再調17%；2024年4月工業電價平均調12.7%，自10月16日再平均調升12.5%；若以平均電價單價計算，三年來工業電價調幅高達66%。

今年工業電價就有二波大幅調升。經濟部今年4月電價調漲，針對工業電價，經濟部規畫得更為細緻，分為一般產業及用電大戶兩大類。一般產業考量不同產業經營狀況，依「用電量成長」、「用電持平或衰退10%以下」與「用電衰退10%」，漲幅分別為14%、12%與7%。此外，針對台積電等10多用電大戶則依年用電量分別適用15%至25%調幅。

以台積電為例，這一波適用25%最高調幅，以台積電2022年用電量210億度計算，今年第一波調升電價，台積電一年增加177億元電費。

今年第二波調升自10月16日起適用，除與民生內需相關產業凍漲外，產業用電依據用電量、產值、銷售額等指標細分，分別適用凍漲、調7%及調14%等三類調幅，台積電則適用14%調幅，推估這波調電價，台積電每年將再新增112億元電費。