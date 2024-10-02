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漲幅高於平均 醫界盼政府補助電費

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導

醫院屬於用電大戶，不少醫學中心每年電費超過億元，電價調整本月十六日上路，產業電價平均調漲百分之十二點五，嚴重影響醫院營運。八大醫界團體昨共同聲明，呼籲政府編列公務預算補助醫療院所電費，舒緩醫療院所營運壓力。

對此，衛福部長邱泰源表示，行政院深切了解醫療院所負擔嚴重，衛福部將持續關心此議題，讓醫療院所可以持續照顧人民健康。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，與台電聯繫後，發現台灣大多數醫療院所不符合電費減免條件，電價調漲比率為百分之十四，高於平均漲幅百分之十二點五。

洪子仁指出，醫療院所與一般產業特性不同，八成營收來自自健保，受限全民健保總額預算，醫療收入來源限縮。立法院日前通過主決議，要求衛福部在明年六月前，保障醫療點值每點○點九五元，但醫療院所尚未等到政府預算補助點值，今年第二季醫院總額，台北區浮動點值預估僅○點七八，「簡單來說就是醫院收入要打七八折」。

洪子仁以自家醫院為例，二○二一年新光醫院電費六千餘萬，二○二二年來到八千餘萬，若再調升百分之十四，明年電費將破九千萬元，五年內增加三千多萬元。

台電 電價

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