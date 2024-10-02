藍委質疑 明年排除核能選項？

儘管核一、核二、核三一號機已除役，明年核能發展後端營運管理仍編列六十點二億元，在野立委認為不合理，揚言刪凍預算。行政院長卓榮泰昨表示，核電廠除役的後端隱形成本達數百億元，負擔仍大，請台電就先前的經驗處理，希望簡化、安全、節約。

國民黨立委廖偉翔質詢，經濟部明年編列六十億元核三除役費用，代表明年已排除核能選項？卓榮泰回應，目前沒有重啟法源；至於是否重啟，要經過社會討論，核安、核廢、社會共識等條件都相當重要。

廖偉翔追問，現在是否可以承諾明年電價不漲？不斷漲電價是否因能源政策錯誤？卓表示，現在無法預估明年是否調漲電價，現在做出保障太廉價也沒有意義；政府會持續發展綠能，多方面引進新能源。

針對核後端營運基金編列六十點二億元，國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇曾表示，屆時這筆預算付委後一定「該刪就刪」，藍營不贊成讓核電完全除役；民眾黨立委張啟楷也說，民眾黨要求核三廠二號機延役，不會同意這筆預算。

和碩董事長童子賢昨表示，相較南韓、日本及德國等國，台灣電價還是較低，出口廠商遲早要適應電價合理的漲價。他並以OpenAI、微軟投資核能為例，世界各國正興起一股「重返核能」趨勢，台灣不妨也參酌評估。