政府組團隊 助產業節電

產業電價三年四度調漲，外界憂心牽動國內生產毛額（ＧＤＰ）、消費者物價指數（ＣＰＩ），經濟部長郭智輝昨說，「很多都凍漲，不至於影響」；行政院長卓榮泰也指示經濟部再做調整、與產業溝通，並組節約用電團隊幫助各產業，降低負擔。

這次電價調漲只鎖定產業電價，民生用電凍漲，產業電價平均漲百分之十二點五，半導體及資料中心電價調升百分之十四，影響逾五十萬用戶，十六日起實施。

工商界擔心每年漲產業用電，是否連帶影響物價？卓榮泰說，相信電價審議委員都經過縝密思考、蒐集多方資料，從而對電價調整做最好的決定。先前台電多次在會議提到，電價考量因素包括反映成本、照顧民生、穩定物價及節能減碳，從電價審議過程來看，都符合原則。

卓榮泰說，電價調整後，就算是調幅較高的工業用電電價，也比亞洲鄰近國家低，但也接近台電的成本，至於民生用電不調整，就是符合照顧民生；在穩定物價上，一些小商家還是維持原有電價。

他提到，但有些產業大類分項上，有的調整百分之十四或百分之七，是否可以有細部行業再行調整，要經濟部與台電在尊重審議委員下做了解，容許他們有幾天的時間去看看，並與產業界溝通說明。

卓榮泰說，最重要的，政府會組成節約用電團隊去幫助各產業，也就是能源技術服務業（ＥＳＣＯ）團隊，經濟部已配合環境部積極籌備中。

他強調，全民節約用電是最終目標，在民眾急需用電但又必須調整電價的時代，節約用電真的是唯一方法。

郭智輝補充，總體來說，約有百分之九十六的總體電戶沒有漲，估計影響今年ＣＰＩ約○．○三個百分點，非常微弱，很多都凍漲了，應不會影響物價波動。