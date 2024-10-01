新電價10/16上路 台電公布86個減半與凍漲業別

經濟部昨天決議產業電價調整14%，但民生內需及用電或產值衰退產業凍漲或減半調漲，平均漲幅為12.5%。台電今天公告優惠電價行業別共86個，包含18個業別凍漲、68個業別減半調漲7%，新電價10月16日上路。

經濟部電價費率審議會昨天決議民生電價凍漲，產業電價調整14%，但針對民生內需產業及用電或產值（銷售額）衰退產業，採凍漲或減半調漲，平均漲幅為12.5%。

根據台電公告，調幅減半的業別共68個，包含石油及天然氣礦業、塑橡膠製品製造業、航空運輸業、電信業、廣播業、機械設備租賃業、汽車零件製造業、金屬結構及建築組件製造業等。

凍漲業別有18個，如肉類、水產、蔬果等加工及製造業，還有自行車及其零件製造業、獸醫業、海洋水運業、資料儲存媒體製造業，以及攤販集中市場、量販店、超商、超市等，百貨並未入列。

台電透過新聞稿說明，若非屬上述行業，即為調漲14%，用戶可於電費單上列示的「行業別」，判斷自身行業的電價調整幅度。另依照電價審議會決議，調整後電價將從夏月電價結束後（10月16日）開始實施，屆時台電將依各行業調幅自動計算，減半或凍漲用戶皆無須特別申請。

針對醫療院所的部分，台電說明，用電量較小的診所若使用小商家用電，此次同樣凍漲；地區醫院依往例由政府編列預算補助（2025年再由健保總額協商時納入成本考量）；區域醫院和大型醫學中心則將以深度節能計畫專案協助，減輕電費負擔。

此外，有關立院質詢時論及電價方案由誰決定一事，台電表示，本次電價方案確實是由台電內部考量穩定供電與財務狀況所研擬提出，主管機關經濟部則針對穩定民生物價、考量產業競爭力等面向上有所建議，最終仍是由外部委員過半的電價審議會共識決定。

台電指出，本次審議會也與過去不同，首次出現委員建議更改台電原提案，並要求台電現場重新試算後，再行討論決議情況，代表電業法修法後，由專家學者、工商及消費者團體代表過半組成的審議會，本於其專業所決議的電價方案，已平衡考量民生物價、穩定供電、出口競爭力及台電財務等重要面向。