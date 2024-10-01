電價調漲議題受關注 郭智輝：電價由院長指示

電價調漲議題一直備受外界關注，立委1日於立法院質詢時再度提及電價調漲問題，經濟部長郭智輝表示，未來電價仍會看整體狀況，是由院長做決定。

行政院長卓榮泰今赴立院施政報告及備詢，會中國民黨立委游顥指出，電價可能帶動通膨的火車頭，對此卓榮泰回應，本來預計到年底，CPI會穩定下降，但颱風又將來臨，一定要謹慎評估，是否物價波動不要超越原來的預計、甚至做有效的控管，這才是穩定民生、照顧民生最重要的。對電價有幾個原則，包括反映成本、照顧民生、穩定物價與節能減碳，若台電一直以成本價賣給國內工業用戶，就會比較有健全的財務，但在民生部分，則會用更多國家政策與預算平穩價格。

游顥追問，未來電價持續調漲？郭智輝表示，未來當然是看整體狀況，「這個我想是院長做決定」，基於院長的指示，這次民生部分，以及小生意、小商圈，另外若是衰退的工業也不漲，這次本來預計調高14％，但電價審議委員決定只漲12.5％，整體有96％用電戶沒有漲價，這次漲價，台電還是不是完全可以到賺錢的狀態，還是需要立法委員協助改善台電財務情況。

游顥再追問，未來對於電價調漲還是在於院長怎麼指示；對此，卓榮泰則連忙補充，討論過程中，討論幾項重要原則，把它文字化後，在審議委員會開會時，由台電、經濟部去做一些原則性討論，「而不是對最後結果做任何指示。」