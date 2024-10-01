郭智輝：96%總體電戶沒漲電價 對CPI影響非常微弱

立委質詢新電價會不會影響通膨或民眾預期心理，經濟部長郭智輝今天指出，總體來說，大約有96%總體電戶沒有漲；估計影響今年消費者物價指數（CPI）約0.03個百分點，是非常微弱，應該不會影響物價波動。

電價費率審議會昨天決議，民生住宅及民生內需產業，如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市凍漲；產業電價最高調漲14%，但用電和產值（或銷售額）衰退達一定程度產業減半調漲或凍漲，產業平均調幅12.5%，新電價10月16日上路。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰施政報告質詢，部會首長列席。國民黨立委游顥質詢，有沒有可能不再漲電價。卓榮泰說，對電價有幾個原則，反映成本、照顧民生、穩定物價、節能減碳、健全財務。

郭智輝表示，昨天電價費率審議委員會做出來的決定，民生和一些小生意都不漲電價，甚至在工業方面如果是衰退的工業也不漲價。

他指出，總體來講，大約有96%總體電戶沒有漲；估計影響今年消費者物價指數（CPI）約0.03個百分點，是非常微弱，應該不會影響物價波動。

游顥問到，如果要達到台電財務損益兩平，電價未來要再漲多少。郭智輝僅答覆，過去台電造成的虧損，並不是因為把核電關掉，而是因為俄烏戰爭以後所買的材料不斷上漲，導致台電成本太高，但售價的部分又要讓用電戶不會遭到太大的衝擊，所以大部分都是由台電來吸收。