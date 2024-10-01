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未來電價怎麼調整 卓榮泰：產業用電朝使用者付費

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系記者余承翰／攝影

電價審議委員會9月30日審議通過接下來將調漲電價，產業電價平均漲12.5％，對於未來的電價走向，行政院長卓榮泰1日表示，此次審議委員會所通過的新計算方式，將讓產業用電回歸到使用者付費。

卓榮泰1日赴立法院施政報告及備詢，會中國民黨立委游顥指出，電價上漲是否會引發通膨疑慮。

對此，經濟部長郭智輝表示，「這是調漲只針對產業用電，民生用電並未調漲，經過估算，這次漲價所影響的通膨只有0.03％，影響CPI是非常微弱，不至於影響物價的波動。」

游顥追問，「未來兩年內電價是否還會調漲，能否控制在5.17元內？」

卓榮泰說，「現在是4.29元，先前台電也給予學校、醫院等單位的電價都有給予協助吸收，未來為了台電的財政健全希望能回到台電的目的事業主管機關來編列預算補貼，讓台電不需要承受太多。」

卓榮泰也說，目前台電的發電成本也沒到5.17元，這次電價審議委員會所通過的新的計算方式，未來工業用電的購電成本就會接近台電的發電成本，但對於一般民生用電還是有很大差距，因此在未來預算的補貼編列就是用來彌補民生用電部分，至於在工業部分就會回歸到使用者付費。

卓榮泰 台電 電價

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