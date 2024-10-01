快訊

颱風天蔬菜被搶光…唯獨1物沒人買！眾人猛點頭：餓死也不吃

真主黨總書記被炸死 竟是因行蹤遭伊朗特工洩漏給以色列

惡劣！女毒蟲加速逃逸害所長殉職 冷血原因曝光：怕沒錢繳罰金

新電價拍板 綠委：能源價格由專業主導、非政治指揮

中央社／ 台北1日電

電價費率審議會昨天決議，民生住宅電價凍漲、產業電價平均調漲12.5%。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天受訪分析，政府除盡力維持產業在國際上的競爭力外，台灣的能源價格已是由專業主導，而非政治指揮。

電價費率審議會9月30日決議，民生住宅電價凍漲，產業電價平均調漲12.5%，但用電衰退逾5%及產值（或營業額）衰退15%以上產業凍漲，新電價將在10月16日上路。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，針對上述議題，長期關心能源議題的洪申翰作相關說明。

針對在野黨對電價調整的批評，洪申翰先表示，今年7月朝野各黨在電業法協商的修法提案上取得共識，明確修訂民間專家學者及民間團體代表，不得少於電價審議委員會總數的1/2，後經過立法院會三讀修正通過，代表行政部門無法實質指揮電價審議委員會的意見與最後決定。

洪申翰說，雖然產業電價漲12.5%，但政府還是盡力維持產業在國際上的競爭力，因為相比於目前國際能源價格環境，韓國、日本的電價還是比台灣高，顯示台灣的電價在出口上，還是具競爭力。

至於民生電價部分，洪申翰指出，政府顧及國內民生內需物價，因此沒有調漲，而且照顧民生一直是政府在討論能源價格、電價時，最重要的原則。

洪申翰認為，若攤開來看電價審議過程，就可發現台灣的電價審議已越來越走向專業審查來決定，已不是政治可以操控、非由政治指揮，這是全民之福，也呼籲在野黨一起參與這一步，不必再用政治操作走上回頭路。

台電 電價

延伸閱讀

在野質疑不照顧原住民 綠委舉數據反駁

圓山夜宴立委被問賴清德「下軍令」 卓榮泰笑而不答

邱泰源為用詞不當致歉 綠委盼首長發言可更精準

黃國昌酸賴清德雙標 民進黨團：才27席怎麼退總預算？

相關新聞

工業用電漲12.5％ 羅智強：民進黨用錯誤能源政策發財

電價審議委員會昨天拍板工業用電調漲12.5%、民生用電則凍漲。國民黨立委羅智強今天表示，當民進黨把台灣缺電當成「綠友友」...

經濟部編列60.2億用於核電廠除役作業 卓揆回應了

對於我國能源議題，經濟部在明年預算中編列了60.2億，用於核電廠除役等後端業務，遭藍委喊出要凍結此預算，行政院長卓榮泰1...

藍白喊刪60億核後端預算 卓揆：除役後要承受百億成本

儘管核一、核二、核三1號機已除役，明年核能發展後端營運管理仍編列60.2億元，引發在野關注。行政院長卓榮泰指出，每個核電...

影／工業用電調漲12.5% 卓榮泰：審議過程符合調漲原則

電價審議委員會昨天拍板工業用電調漲12.5%、民生用電則凍漲，行政院長卓榮泰上午至立法院備詢時表示，之前台電在多次的會議...

電價是否分產業細部調整？ 卓榮泰給出答案

電價費率審議會昨天拍板，住宅、量販店、超市與攤販集中市場等民生用電凍漲，產業電價平均漲12.5％，對此，行政院長卓榮泰1...

漲產業電價牽動物價 卓榮泰：經濟部、台電做細部調整

電價費率審議會拍板，民生住宅電價凍漲，產業電價最高調漲14%，引發產業界反彈，行政院長卓榮泰指出，在大類分項上，有些調1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。