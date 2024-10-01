新電價拍板 綠委：能源價格由專業主導、非政治指揮

電價費率審議會昨天決議，民生住宅電價凍漲、產業電價平均調漲12.5%。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天受訪分析，政府除盡力維持產業在國際上的競爭力外，台灣的能源價格已是由專業主導，而非政治指揮。

電價費率審議會9月30日決議，民生住宅電價凍漲，產業電價平均調漲12.5%，但用電衰退逾5%及產值（或營業額）衰退15%以上產業凍漲，新電價將在10月16日上路。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，針對上述議題，長期關心能源議題的洪申翰作相關說明。

針對在野黨對電價調整的批評，洪申翰先表示，今年7月朝野各黨在電業法協商的修法提案上取得共識，明確修訂民間專家學者及民間團體代表，不得少於電價審議委員會總數的1/2，後經過立法院會三讀修正通過，代表行政部門無法實質指揮電價審議委員會的意見與最後決定。

洪申翰說，雖然產業電價漲12.5%，但政府還是盡力維持產業在國際上的競爭力，因為相比於目前國際能源價格環境，韓國、日本的電價還是比台灣高，顯示台灣的電價在出口上，還是具競爭力。

至於民生電價部分，洪申翰指出，政府顧及國內民生內需物價，因此沒有調漲，而且照顧民生一直是政府在討論能源價格、電價時，最重要的原則。

洪申翰認為，若攤開來看電價審議過程，就可發現台灣的電價審議已越來越走向專業審查來決定，已不是政治可以操控、非由政治指揮，這是全民之福，也呼籲在野黨一起參與這一步，不必再用政治操作走上回頭路。