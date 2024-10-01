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葉力誠：無論電價如何變動 英業達須持續調體質因應

中央社／ 台北1日電

電價費率審議會昨天決議，民生住宅電價凍漲，產業電價平均調漲12.5%。代工大廠英業達董事長葉力誠今天受訪表示，無論電價如何變動，公司仍必須不斷調整體質因應變化，英業達也在尋求不同產地，希望各個政府能有效提供綠電或更有競爭力的電價。

數位轉型評選盛會「鼎革獎」今天舉行頒獎典禮，英業達獲製造業先鋒獎，由葉力誠代表領獎，會後接受媒體採訪時被問及電價議題。

他表示，外界對電價有比較多的想法，但不論電價如何變動，「我們還是必須要不斷地調整我們自己的體質，來因應所有的變化。」

除了運用人工智慧（AI）為工廠節能之外，葉力誠說，其實還有更多方法，例如英業達尋求不同的產地，也是尋求各個政府能夠有效提供綠電，或是比較有競爭力的電價，「對我們來講都是不可或缺」。

電價費率審議會昨天決議，民生住宅及民生內需產業，如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市凍漲；產業電價最高調漲14%，但用電和產值（或銷售額）衰退達一定程度產業減半調漲或凍漲，產業平均調幅12.5%，新電價10月16日上路，影響戶數約50萬戶。

台電 電價

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