政府發展AI 卓榮泰：到2030年電力還有餘裕

民進黨立委王定宇今天在總質詢時，詢問行政院長卓榮泰，政府發展AI，在人力、電力、土地供應上有無盤點。卓榮泰重申，照經濟部及台電盤點，現在到2030年，AI高科技快速發展，還是有餘裕供應電力。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

王定宇質詢時問，政府投入AI發展的願景是什麼。卓榮泰說，除了維持製造大國，台灣要進入軟體設計的時代，建立自己的大型語言模型，主權AI、應用時代是下一代追求目標。

王定宇追問，願景要轉換成政策和預算，行政院有沒有計劃每年投資AI的預算編列多少。卓榮泰表示，政府從民國114年到118年會投入新台幣360億元預算，整個科技預算更超過1000億元。

王定宇進一步詢問，政府未來4年投入近400億元預算，人員供應、電力供應及土地供應，有沒有盤點過。卓榮泰表示，能源照經濟部及台電盤點，現在到2030年之前，將近所有AI高科技快速發展，還是有餘裕來供應電力。

經濟部長郭智輝說，人力部分，政府在4年內準備培育AI工程師大概20萬人，其中有10萬人是僑外生，讓跨國人才來台灣攻讀課程後投入到企業實務界，另外10萬人為台灣的學子。至於電力供應，以現有的規劃及擁有的電力，應該是可以滿足；綠電部分正加快，有點落後進度，在行政院的指導下，全力發展。

王定宇詢問，台灣未來AI發展的重鎮在哪裡。卓榮泰說，沙崙會取得帶頭的作用，還有很多（土地）可以興建開發。

此外，王定宇也關切颱風山陀兒動向，明年度政府在治水預算投入551億元，希望達成的目標是什麼。

卓榮泰說，凱米颱風之後，他到全台各地走了一趟，不能否認過去治水有其績效，但還有一部分必須加強，包括疏通、聯外排水系統，滯洪池要蓋更多更深，要系統性的治水，因此，在凱米颱風後又加了150億元，連同前瞻建設計畫等共計551億元。

王定宇表示，治水預算有延續性也有新增，現在中央政府總預算卡在程序委員會怎麼辦。

卓榮泰說，行政院會持續努力，希望透過說明，讓朝野各黨團立委了解，所有預算，一定有關聯性，預算完整性要維持，希望總預算在立法院儘速付委。