新電價拍板 卓榮泰：穩定物價照顧民生健全財務

電價費率審議會昨天決議，民生住宅電價凍漲，產業電價平均調漲12.5%。行政院長卓榮泰今天指出，除了漲價，也有不漲和凍漲，用這種方式一方面穩定物價，同時達到照顧民生，另一方面穩定成本，讓台電財務健全。

電價費率審議會昨天決議，民生住宅電價凍漲，產業電價最高調漲14%，但用電衰退逾5%及產值（或營業額）衰退15%以上產業凍漲，新電價將在10月16日上路。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢，新電費會不會衝擊產業經濟鏈，會不會影響物價指數提升。卓榮泰指出，台電長期售電低於成本，以及負擔很多補貼政策。

卓榮泰表示，這次電費調整希望反映成本，希望售電價格在工業用電大戶方面比較接近成本，但還是比其他亞洲鄰近國家低一些。另外，希望穩定物價，同時達到照顧民生，所以一些小商家、小商店，儘量不漲電價。

對於立委追問明年是否還會公務預算撥補，明年還會不會漲電價，卓榮泰說，現階段還有一個追加預算案在立法院，要彌補過去財務虧損，以及民生用電的補貼。

卓榮泰表示，經濟部長郭智輝曾說希望2年以後可以讓台電財務健全，他希望立委支持階段性做法。