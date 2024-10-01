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產業電價調漲12.5% 民生電價凍漲

聯合報／ 記者林海江睿智／台北報導
經濟部電價費率審議會昨天拍板，產業電價平均漲幅百分之十二點五，民生電價則凍漲。新電價預計十月十六日上路。記者黃仲裕／攝影
經濟部電價費率審議會昨天拍板，產業電價平均漲幅百分之十二點五，民生電價則凍漲。新電價預計十月十六日上路。記者黃仲裕／攝影

電價費率審議會昨天拍板，住宅、量販店、超市與攤販集中市場等民生用電凍漲，產業電價平均漲百分之十二點五，其中半導體及資料中心電價調升百分之十四。這是三年來第四度調漲產業電價，影響逾五十萬用戶，新方案十月十六日起實施。

這次電價調漲只鎖定產業電價。經濟部次長連錦漳表示，台電提出平均調升百分之十四方案，但電價費率審議會委員認為不應齊頭漲，須考量個別產業狀況，除了「用電量」，又增加「產值」（製造業）及「銷售額」（非製造業）等衡量指標，因此有部分產業減半調或凍漲電價。

產業電價 每度來到4.29元

委員認為，產業電價調幅可再分類考量，務實反映產業復甦情形，因此決議產業用電成長者，例如半導體和資料中心等，電價適用最高調幅百分之十四。用電衰退百分之五以上且產值／銷售額衰退百分之十五以上者，維持凍漲。用電衰退百分之五以上且產值／銷售額衰退未達百分之十五，及用電衰退未達百分之五且產值／銷售額衰退百分之十五以上，調幅減半為百分之七。

經濟部稱，台電公司每賣一度電虧損○點四元，須逐步透過電價合理反映，這次調價有兩大原則，一為照顧民生及穩定物價，二為兼顧產業競爭力，審議會決議民生用電不調整。這波產業電價調升後，產業電價由目前平均每度三點八一元來到四點二九元，仍低於主要出口競爭國家南韓今年上半年四點六五元。台電預估，電價調漲今年可挹注台電一五○億元，全年增至七四○億元。

產業界促 勿輕易放棄核能

針對產業電價調漲，工總理事林才翔表示，產業界期盼使用有競爭力、可靠的能源，希望政府不要輕易放棄核能，並研究讓現有核電廠有持續運轉的法源依據。三三會理事長林伯豐說，此次電價調漲會導致企業獲利減少百分之五以上，經營壓力變得更大，廠商可能外移或關廠，影響勞動市場，無薪假、裁員的情形將增加。

台電發言人蔡志孟表示，民生用電不調整，且部分內需與食品加工產業的電價也凍漲，預估間接影響全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率約○點一五一個百分點，對今年ＣＰＩ年增率影響○點○三個百分點。

凍民生電價 台電要虧 800億

台電爭取的一千億元補助目前仍卡在立法院，經濟部表示，這次討論是由台電的財務結構分析決定是否應該漲價，沒有討論到補助預算問題。此次民生凍漲，台電仍要負擔八百億至九百億元虧損，且過去民生用電多次凍漲，未來如果千億元補助撥下來，這筆經費會用來彌補累計虧損。

台電 電價

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