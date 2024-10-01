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60億核三除役經費 藍白揚言刪

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰／台北報導
核三廠。圖／聯合報系資料照片
核三廠。圖／聯合報系資料照片

台電公司虧損嚴重，電價費率審議會昨決議民生住宅電價凍漲、產業電價調漲百分之十二點五，民眾黨立法院黨團表示，台電營運紊亂失靈、政府能源政策不明，民進黨捅出的國家級財務黑洞不應強迫人民埋單。

民眾黨立委張啓楷說，短短一年第二次漲電價勢必衝擊民生、物價與產業發展，「別睜眼說瞎話不影響民生」，未來將會砍掉撥補台電的一千億元預算，也將要求檢討錯誤的能源政策、政府提出降低發電購電計畫，務必從根本解決問題。

工業電價調漲，再掀台灣最後一部核電機組核三廠二號機是否延役的討論。值得注意的是，核後端營運基金編列六十點二億元以因應核三廠明年五月讓核電歸零，在野黨已揚言刪除。國民黨首席副書記長王鴻薇表示，屆時這筆預算付委後一定「該刪就刪」，藍營不贊成讓核電完全除役；張啟楷也說，民眾黨要求核三廠二號機延役，屆時不會同意這筆預算。

國民黨立委賴士葆批評，雖然這次僅調漲工業用電，但企業會將成本轉嫁給消費者，勢必萬物齊漲。核後端預算編列核三廠除役經費等於確定讓核三廠最後一部機組除役，國民黨一定刪這筆預算，「為了國家用電穩定，至少保留核電廠最後一部機組」。

台電 電價

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