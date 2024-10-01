就怕年年皆漲 工商界籲：政府調整能源結構配比

電價審議委員會拍板調漲電價，民生用電凍漲，但產業用電平均漲幅達到百分之十二點五。工商團體表示，調漲電價對企業經營壓力更大，並再次呼籲政府重新考量能源結構配比。

工總理事林才翔說，疫情剛過，產業復甦中，最低工資已頻頻調漲，碳費徵收也討論中，這些因素疊加，對產業來說會吃掉很多利潤，在經營上造成很大負擔。此外，包括日本、南韓等競爭國家都未放棄發電成本每度一元的乾淨核電，能源配比很重要。

三三會理事長林伯豐則說，未來電費恐怕年年調漲，唯一解方就是要調整能源政策，降低石化能源，「應提高綠色能源核電的占比至少百分之卅，核二和核三廠延役，採用新一代核能技術興建核電廠，增加核能發電才能降低台電的發電成本」。

針對外界擔心電價調漲可能帶動物價上漲，身兼電價審議委員的商總理事長許舒博表示，這次漲電價的都是外銷產業，應不會轉嫁到消費者，內需產業維持凍漲，呼籲相關企業不要漲價，否則下次電價審議會時就不會再幫內需產業爭取凍漲。

外資預估電價調漲將讓晶圓代工廠電費增加約百分之十五至百分之廿五。主攻成熟製程的聯電回應，影響待進一步評估，會致力提升再生能源。