觀察站／慷人民之慨 為錯誤能源政策埋單

台電財務拉警報，電價審議會拍板調漲電價不令人意外；針對工業用電開刀、民生用電凍漲，或可降低人民對漲價的反對聲浪，但政府編列千億元預算補貼台電虧損，依舊是從人民口袋掏錢。官員說照顧民生，實際上是慷人民之慨，為錯誤能源政策埋單。

台電強調此次漲價是財務考量，政府也多次強調調漲電價是考量台電財務結構，但政府規畫天然氣發電占五成、燃煤占三成、再生能源占兩成的「五三二」能源配比，火力發電占了八成，不但不符淨零碳排的國際趨勢，更是導致台電虧損的主要原因。

台灣發電用的天然氣及煤炭必須仰賴進口，除了衍生國安問題，當外在環境受地緣政治影響導致原物料價格大幅波動，台電的發電成本就不斷地攀升，一場俄烏戰爭讓台電虧到快破產即是明證，如果再有國際環境變動導致進口能源價格飆漲，屆時是否又要透過補助再來全民救台電？

民進黨政府緊抱「非核家園」神主牌，老是鼓吹危機論，說核電廠容易受地震、海嘯等天然災害影響引發災變、核廢料無法解決，若兩岸有戰事，核電廠還容易成為成為攻擊重點。但事實上，兩岸若發生衝突，不要說攻擊燃氣、核電廠，只要包圍台海，台灣馬上就會面臨無電可用的窘境，這就是能源無法操之在己的危機。

總統府日前成立「全社會防衛韌性委員會」，煞有介事地開會討論電網韌性，但真的要討論電力韌性，可曾想過如何強化供電或能源配比的韌性？

工商產業界、企業大老多次呼籲政府應該重新思考能源結構，不要貿然排除特定能源選項，但言者諄諄，聽者藐藐，政府對企業界心聲置若罔聞，意識型態重於能源安全，都讓人民感到嘆息與無奈。

民生用電凍漲，說是照顧民生、穩定物價，但政府編列一千億元預算補貼台電虧損，未來立院審議通過後，等於台電一方面領補助彌補虧損，另方面又透過漲電價讓企業及人民挹注資金，為了政府錯誤的能源政策，人民該付出多少代價？