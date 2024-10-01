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調漲產業電價 學者：通膨預期心理恐上升

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

電價審議會昨（30）日決議調漲產業電價，財經學者表示，這對廠商成本轉嫁能力將是一大考驗，AI、半導體等高科技廠商獲利可能被壓縮，對於尚未復甦的傳產業者來說更是雪上加霜。儘管此次民生電價凍漲，但目前國內通膨率仍高於2％警戒線，此波電價調漲是否再次推升民眾預期心理，需密切關注。

中華經濟研究院副院長陳信宏表示，電價調漲，對半導體、石化、鋼鐵等用電大戶來說，現在就看廠商反應成本的能力有多高。半導體部分，先進製程廠商轉嫁能力應該滿高，但成熟製程就不見得。至於鋼鐵業，近日雖出現報價向上的正面訊號，但此波電價調漲對鋼鐵業後市發展的影響值得觀察。

儘管這次民生電價凍漲，但政大金融系教授殷乃平直言，電價調漲，廠商的生產成本上升，很難消弭民眾對物價上漲的預期心理，一旦物價又再上升，工資勢必又要調漲，產業電價調漲對民生物價可能產生的連動不可忽視。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生則指出，電價再度調漲，廠商成本上漲、獲利被壓縮，經營壓力自然是雪上加霜，尤其是景氣尚未復甦的傳產業感受會更明顯。邱達生透露，傳產廠商私下都自嘲，賴總統推動的五大信賴產業全是高科技業，「我們是不信賴產業」。

邱達生還提醒，一旦廠商因為電價調漲而造成利潤被壓縮，能夠分配給員工的報酬、給股東的股利可能也會而縮水。此外，傳產就業人數龐大，邱達生示警，政府後續也需留意此波電價上漲是否對勞動市場帶來衝擊。

台電 電價

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