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拍板！工業電價漲12.5% 食品、超商等產業凍漲

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部電價費率審議會拍板，產業電價平均漲幅12.5%，民生電價則凍漲。新電價預計十月十六日上路。記者黃仲裕／攝影
經濟部電價費率審議會拍板，產業電價平均漲幅12.5%，民生電價則凍漲。新電價預計十月十六日上路。記者黃仲裕／攝影

經濟部昨（30）日召開電價費率審議會，台電在會中提案產業用電平均調漲14%方案，最後決議平均調幅12.5%，其中半導體及資料中心電價調升14%，但考量穩定物價，食品加工、攤販集中市場、量販店、超市及超商凍漲。這是三年內工業電價第四波調漲，預估逾50萬產業用戶受影響，全案自10月16日起實施。

經濟部表示，這波工業電價調升後，我工業電價由目前平均每度3.81元，來到4.29元，仍低於我國主要出口競爭國家南韓今年上半年4.65元。台電預估，這波電價調漲，一年可挹注台電740億元收入。

這波電價調漲，一開始就排除住宅及小商家，亦即民生電價凍漲，只鎖定工業電價。經濟部常務次長連錦漳在會後記者會表示，台電提出平均調升14%方案，但委員們認為，不應齊頭式漲，須考量個別產業狀況，因此除了「用電量」之外，又加了「產值」（製造業）及「銷售額」（非製造業）等衡量指標，因此有部分產業減半調、或者凍漲。

工業電價調漲方案
工業電價調漲方案

審議會昨日決議，考量民生內需產業與國內物價關係密切，如食品（含加工及零售）、攤販集中市場、量販店、超商及超市等，也就是民生內需產業，電價凍漲。

製造業方面，委員並認為，產業電價調幅可再分類考量，務實反映產業復甦情形，因此決議產業用電成長者，例如半導體、資料中心等，電價適用最高調幅14%。

至於「用電衰退5%以上、且產值（銷售額）衰退15%以上者」，亦維持凍漲。至於用電衰退逾5%以上、或產值（銷售額）衰退15%以上者，只要擇一符合，就減半調幅為7%，以緩和電價調整對產業影響。

台電副總蔡志孟表示，物價影響分有直接及間接影響。因這次民生電價凍漲，只調產業電價，且部分內需與食品加工產業也凍漲，因此間接影響全年物價0.151個百分點，因是自今年10月16日起漲，對今年CPI年只影響0.03個百分點。

經濟部表示，目前台電公司每賣1度電就虧損0.4元，須逐步透過電價合理反映，以使台電公司持續開發建設及穩定供電。


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