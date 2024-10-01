工業用電漲 百貨飯店業拚減碳

經濟部昨（30）日正式召開電價費率審議會，拍板定案工業電價確定調漲12.5%，其中，百貨、飯店等服務業不在凍漲之列，業界昨日同表「理解，將積極因應」，以降低電價上漲的衝擊。

對此，國內各工商團體近日相繼表態，並同感到憂心，怕許多中小企業會撐不住。

產業界認為，政府從2022年起已連續多年調整電價，再加上勞動部上月宣布調漲明年基本工資，環境部也宣布將開徵碳費，如今再漲電價勢必造成通膨壓力，現在恐怕除了「護國神山」之外，多數傳產及中小企業都會吃不消。

對於電費調漲，遠東SOGO表示，公司會配合政府能源政策執行，持續推動ESG，有效採取相關節電措施本。

另外，新光三越今年全年增加了大約17%的費用，但在使用的度數上則減少1.5%。

新光三越表示，一直以來皆持續落實各項節能減碳措施，包含維持夏季店內溫控、使用節能燈具等，期透過節能效益，降低電價調漲衝擊。

微風百貨表示，因應電價調漲，除了配合政府政策之外，將積極想方設法來節電。

環球購物中心則表示，公司將持續落實節能減碳措施，包括自動化系統管理調節，同時連結專櫃共同推廣省電，並持續升級設備提升節能效益。

型於飯店業者方面，雲朗觀光集團、晶華集團（2707）以及福容大飯店同步表示，電價調漲已然是國際趨勢，未來將會盡量透過節能設備及措施。

晶華集團表示，會盡量透過節能設備及措施，從永續發展的角度去因應。福容大飯店為因應節能減碳，一直致力永續，以有效降低使用電量。

雲朗觀光集團表示，電價調漲已然是國際趨勢，集團每年更訂下節電1%的目標，進行設備汰換的節能計畫，也積極設置綠電等替代能源。

像是員工宿舍建置屋頂太陽能板，在正常日照情形之下發電量為每小時99.4kw，持續規劃再生能源的使用，並且積極落實節能減碳，要將電價調漲的影響降到最少。