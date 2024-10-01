工業用電漲 一路上調三年大漲66%

自2022年至今，國內工業電價已經歷四波調升，平均工業電價由2021年平均每度2.58元一路調升至2024年的3.81元，這波調整後，工業電價將來到4.29元。若和2021年相較，累計漲幅為66%。

工業電價因持續調漲，與住宅電價差距持續擴大。這波工業電價調整後，工業電價已經超過台電目前發電成本3.9元，而民生電價仍維持在每度2.77元，與工業電價價差達逾1.5元。

經濟部昨（30）日召開電價費率審議會，因台電目前電價仍未足額反映成本，審議會綜合考量照顧民生及穩定物價，決議這次住宅、小商店約1,452萬戶（占95.2%）累進電價各級距不調整，未調足部分由政府編列預算撥補。農漁、學校（幼兒園至大學）及社福團體漲幅部分，由目的事業主管機關循年度預算程序編列支應。

因政院2024年編列千億元追加預算要撥補給台電，但現卡在立法院。對此，經濟部次長連錦漳在記者會上表示，尊重立法院。若千億元撥補能獲立法院通過，將用來彌補台電在民生用電凍漲的虧損。

台電總經理王耀庭表示，近三年台電補貼民生電價已有2,300多億元，一年平均要虧800億元。

據了解，會中有審議委員關切，國際油價有下滑走勢，是否有助於減少發電成本。對此，王耀庭表示，台電虧損主要是俄烏戰爭後，國際燃料價格飆漲所致。他表示，2021年時國際煤價平均每公噸為110美元，現在則為每公噸130至150美元，仍高於俄烏戰爭之前；國際天然氣價格也大致類似，發電成本尚無法明顯下降。