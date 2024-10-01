工業用電漲 半導體廠承壓…成本負擔升高、毛利率恐遭稀釋

國內產業電價昨（30）日拍板調漲，半導體漲幅為14%，高於平均調幅，台積電（2330）、聯電、日月光投控、環球晶等半導體指標大廠首當其衝，面臨毛利率遭稀釋、成本提升等壓力。

傳產業也難逃衝擊，中鋼每年向台電購電達25億度，預期電價調漲後，年增電費約9.4億元。為降低電價調升的負面衝擊，各大廠紛紛擴大「節電大作戰」。

外資預估，產業電價調漲後，台灣晶圓代工廠電費將增加15%至25%。至截稿前未取得台積電回應。

主攻成熟製程的聯電也坦言，電價調漲會導致成本增加，惟影響程度有待進一步評估。

科技廠因應電價調漲措施

聯電強調，公司尊重政府政策，將致力於提升再生能源，並同步分散產能。聯電統計，旗下再生能源使用占比在2023年達11.1%，相較於2022年的5.1%翻倍增長，同時，於台灣簽訂裝置容量達181MW（百萬瓦）的再生能源採購合約，已自2024年起供電，以穩健的腳步向2025年25%和2030年50%的目標推進。

封測龍頭日月光投控方面，電費占公司總成本約低個位數百分比，公司早已在廠房導入智慧電網，為有效管理能源使用效率，除了要求製造廠區每年節電比率須達當年需求電力2%以上，也針對非再生電力密集度與高耗能設備電力密集度進行監控並要求減量。

本土半導體矽晶圓一哥環球晶表示，電價調漲確實影響台灣廠區生產成本，以集團的合併財報來看，對毛利率影響約0.5到0.7個百分點，將繼續節約用電，並積極開發綠電，希望可以將相關影響降到最低。

面板雙虎也緊盯電價動態。友達董事長彭双浪強調，友達成立之初，就認知面板是耗電及耗水的產業，因此持續投入節能、創能及儲能。他舉例說明，以友達如此大的能源使用企業，2023年就達成節能3.3%的成效。

群創強調，公司在ESG永續的耕耘上，持續朝向淨零碳排生態系邁進，以落實低碳營運模式，形成永續共融生態圈。群創並積極設立明確減碳節能目標，全力支持各項節能減碳及低碳創新方案推動，具體落實企業永續理念。

電子代工龍頭鴻海並未回應電價調漲影響程度。業界人士分析，相較半導體、光電業都是用電大戶，受電價調升影響較大，鴻海為組裝廠，不是用電大戶，而且鴻海集團主要的組裝工廠都在中國大陸、越南與印度等地，受台灣電價波動影響不大。

傳產業也因電價大漲大喊吃不消，中鋼預期電價調漲後，年增電費約9.4億元，將積極展開大動員，為減少電價調漲衝擊，集團內持續執行節電方案，如更換主軋機為高效率馬達、增設風機變頻控制、及製程控制模式優化等。

在加大產線善用離峰電力方面，透過生產排程降低尖峰時段用電量，如安排中班計劃性停機進行換輥作業、中班檢修完延後起機等方式因應。中鋼加強節能、省電、減碳措施，預估可減少近10億元電力支出，對沖漲價的不利因素。