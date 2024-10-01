立院退回千億經費追加案…預算卡關 電價決策急轉彎

在2024年4月民生及工業全面調漲電價，平均漲幅11%之後，經濟部原本規畫，在搭配千億元撥補預算後，今年下半年不再漲電價。但在立法院卡住預算審查後，峰迴路轉，經濟部和台電決定「自救」，因此在短時間之內提出工業電價調整方案。

原先，台電和經濟部樂觀預期在千億元追加預算落袋，台電今年可望達到損益兩平，今年下半年電價可望凍漲。行政院2025年總預算案中，亦編列千億元撥補給台電，用來打銷台電累虧，隨著台電改善財務，經濟部規畫2025年可望繼續凍漲電價。

因此，儘管預算仍未獲立法院通過，經濟部原先規畫在電價審議，做出「假設性的共識」，亦即有千億元撥補下將凍漲電價。惟避免意外，台電希望將「但書」放到審議會共識，但如何寫出「但書」，使決策有所彈性，也有很大難度，一度頗令經濟部傷腦筋。在此階段，千億撥補預算與電價是綁在一塊。

近年工業電價vs.住宅電價

不過，電價審議決策急轉直下，關鍵轉折時間點是十天前、亦即9月20日藍白聯手將預算案退回程序委員會。經濟部及台電意識到，在朝小野大的政局下，未來要寄望預算來撥補，解救台電，顯然已不切實際。

再看看台電財務，今年7月在夏月電價助攻下，台電7月出現單月盈餘，今年前七月台電仍累計虧損529億元。但到今年7月止，台電負債比已高達93.2％。如果不撥補、又不漲電價，台電今年全年還要再虧1,000億元。加計至2023年底累虧3,818億元，等於到年底累虧4,800億元，瀕臨破產的刀口邊緣。

經濟部官員表示，苦等不到預算，而且財務惡化到「淹到鼻子了」，最後還是自救最可靠。於是在短短幾天內，決策大翻盤，從凍漲，改成要調漲電價。此時決策定調：漲電價與預算是分開處理、是兩件事。

同時為避免影響民生，這波電價鎖定工業電價，仿照南韓大幅調漲工業電價來打消累虧作法。這波調漲工業電價，可使台電明年740億元營收穩定入袋，不必依賴預算撥補，雖是險招，但卻明智。