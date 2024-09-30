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產業用戶電價漲 台電：影響今年CPI約0.03個百分點

中央社／ 台北30日電

經濟部今天決議產業電價平均調漲12.5%，影響戶數約50萬戶。台電表示，由於此次民生電價凍漲，對消費者物價指數（CPI）年增率只有間接影響，估至年底間接影響CPI約0.03個百分點。

電價費率審議會今天決議，民生住宅及民生內需產業，如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市凍漲；產業電價最高調漲14%，但用電和產值（或銷售額）衰退達一定程度產業減半調漲或凍漲，產業平均調幅12.5%，新電價10月16日上路，影響戶數約50萬戶。

立法院7月三讀修正通過電業法第49條條文，明定電價費率審議會成員的學者專家及相關民間團體代表，不得少於1/2。這次是修法後首度召開電價審議會，經濟部次長連錦漳表示，決議採用共識決，本次電價方案取得工總、商總等委員高度共識。

針對此次電價調漲民生物價影響，台電副總蔡志孟表示，因這次民生電價沒調，家戶支出不變。CPI影響方面，電價調整有直接影響和間接影響，但此次民生凍漲，因此沒有直接影響，至於全年間接影響0.151個百分點，但至年底僅剩2個半月，所以對今年CPI影響約0.03個百分點。

近年國際燃料高漲，台電虧損情況嚴峻，目前負債比已達93%，台電總經理王耀庭表示，2021年煤炭平均1噸110美元，今年約130至150美元，天然氣也是類似情形，顯見燃料價格仍處在高檔。

經濟部表示，無論是否受到電價調漲影響的產業，都有強化節能的潛力。經濟部今年透過公營事業先行，目前已完成10家（18個場域）公營事業辦公大樓及公立醫院掛表量測工作，經評估後專案節電量約405萬度，約為上述場域用電量的7%，總投資新台幣1.68億元，後續再導入ESCO落實改善。

產業也可依產創條例第10之1條申請智慧節能設備投資抵減，降低節能改善成本。另經濟部今年與明年編列8億及18億元投入多元節電補助措施，以補助產業節電改善經費。

台電 電價

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