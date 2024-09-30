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產業電價最高漲14% 工總：電價碳費等壓力吃掉利潤

中央社／ 台北30日電

電價費率審議會今天決議，民生電價凍漲，產業電價最高漲14%。工總、三三會表示，產業面臨碳費、最低工資和電價調漲等壓力，利潤會被吃掉，建議政府繼續發展核能，以提供穩定且具競爭力的電力。

經濟部今天召開113年第2次電價費率審議會，最終決議民生住宅及民生內需產業，如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市凍漲；產業電價最高調漲14%，但用電和產值（或銷售額）衰退達一定程度產業減半調漲或凍漲，產業平均調幅12.5%，新電價10月16日上路。

商總理事長許舒博會後受訪表示，審議會採取共識決，電價主要調漲的對象為外銷產業，參照用電量、以及產值或銷售額，並視衰退情況予以凍漲或是調幅減半，因此對民生衝擊較小。

為兼顧民生，許舒博表示，這次食品加工業、傳統市場量販店、超商及超市等皆凍漲，拜託店家不要調漲物價造成通膨，「不然給你那麼大的空間，還是去調整（物價），以後就不幫你們爭取了」；旅館和百貨公司則會依照產業電價標準調漲。

工總代表、台灣鋼聯總經理林才翔表示，工總理事長潘俊榮曾表示並不反對漲電價，但是疫情結束後，產業還在退冰、復甦期，現在面對最低工資調漲、碳費開徵以及電價調漲等壓力，會吃掉產業的利潤，造成負擔。

林才翔指出，台灣的競爭對手如韓國、日本並沒有放棄核電，觀察台灣核能每度的發電成本1元、天然氣3元、綠能4元，之後發電成本只會越來越高，因此能源配比非常重要，呼籲使用有競爭力、穩定的電力來源，再次呼籲不要輕易放棄核能，期盼透過修法讓核能延役有法源依據。

三三會理事長林伯豐接受中央社記者電訪表示，這次民生電價雖然凍漲，但是製造業作為供應鏈的源頭，若電價調漲勢必會影響下游、甚至民生產業。此外，漲電價提高企業成本，大型製造業可能還可以忍受，但小型製造業可能較無能力因應，會因此調高產品售價。

林伯豐質疑，「電價調漲後，台電是否就可以不會虧損」，並呼籲政府調整能源政策，除發展再生能源外，也應該將核能納入考量，這樣才能提供穩定而且價格合理的電力，同時因應淨零碳排目標。

台電 電價

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