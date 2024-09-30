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台電：電價調漲電費收入至年底增150億 全年虧850億

中央社／ 台北30日電
經濟部電價費率審議會今天決議，產業電價平均調漲12.5%。圖／聯合報系資料照片
經濟部電價費率審議會今天決議，產業電價平均調漲12.5%。圖／聯合報系資料照片

經濟部電價費率審議會今天決議，產業電價平均調漲12.5%。台電表示，至年底電費收入估增加新台幣150億元；若立院千億預算未到位，今年預計再虧850億元，至年底累積虧損將逾4600億元。

近年國際燃料高漲，台電虧損情況嚴峻，負債比已達93%，截至7月底累虧新台幣4348億元，行政院已拍板113年追加預算撥補台電千億，用於補貼民生用電，但目前立法院尚未點頭。

為避免台電加劇財務危機，同時確保物價穩定，經濟部今天召開電價費率審議會，拍板調漲工業電價，平均調幅為12.5%，但民生內需產業不調整，例如食品（含加工及零售）、攤販集中市場、量販店、超商及超市等凍漲，影響戶數約53萬。

針對此波電價調漲對台電財務挹注效果，台電副總蔡志孟表示，由於至年底剩2個半月，估計至年底電費收入增加約150億元，全年挹注約740億元。台電截至去年累虧約3800億元，今年預計再虧損850億元，代表截至年底，累虧金額將逾4600億元。

由於立院千億撥補連動財務台電情形，媒體關切會中有無討論立院千億撥補，經濟部次長連錦漳表示，尊重立法院決議，今天主要是針對台電財務結構與電價成本試算，進而決議電價調整，並未著墨討論立法院千億預算；他強調，千億補貼是為補貼民生凍漲部分。

台電總經理王耀庭表示，從2022到2024年，民生電價累積虧損2300億元，等於平均一年約800億元，今年民生電價皆無調漲，平均電價維持每度2.77元，但成本高達3.9元，因此希望立法院能支持千億預算，讓台電財務獲得改善。

台電 電價

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