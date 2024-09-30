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工業電價平均漲12.5% 石化公會：中小型廠家恐辛苦

中央社／ 台北30日電

經濟部電價審議會今天通過再度調漲電價，其中工業電價平均調幅約12.5%，石化公會表示，大型石化廠多半有自己的汽電共生廠，可以供應工廠用電需求，受電價調漲影響相對較小，估計中小型廠商可能較辛苦。

繼4月調漲電價，平均漲幅11%，經濟部今天召開電價費率審議會，通過新電價調漲方案，產業電價平均調漲12.5%，調價後產業用電均價為每度新台幣4.29元。同時針對用電或產值衰退的產業，採凍漲或減半調漲。新電價方案將於10月16日實施。

石化公會表示，大型石化廠因同時有蒸汽需求，多半有業者自己的汽電共生廠，可以供應工廠用電需求，受電價調漲影響相對較小；反觀中小型廠商會比較辛苦。

中鋼表示，中鋼煉鋼製程的副產燃氣結合自身設置的汽電共生系統，可供應廠內約50%所需電力。依今天通過10月16日起工業電價平均漲12.5%，中鋼1年向台電購電約25億度，估算1年增加電費約9.42億元，惟實際增加成本需待台電公告各時段電價調整情況才能精算得知。

中鋼也強調，將持續精進廠內節電措施、善用離峰電力、提升自發量、參與需量反應、儲能系統調度及導入AI智能化提升能源與用電效益等方案，積極降低用電成本。

台電 電價

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