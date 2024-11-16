天兔挾豪大雨炸5縣市 台南高雄雨勢驚人 氣象署曝原因

天兔目前仍是輕度颱風，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。氣象署說，輕颱天兔上午9時的中心位置在高雄的南南西方約50公里之處，以每小時7公里速度，向東北東進行。中心目前在西南方近海，向東北東移動，七級風平均暴風半徑50公里，其暴風圈已接觸南部陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

中央氣象署簡任技正伍婉華說，天兔颱風中心在西南近海，颱風中心附近的強降雨帶逐漸愈來愈小，昨天深夜到今晨強降雨帶經過台東到台南以南區域的時候，普遍造成時雨量30、40毫米，甚至有時雨量70毫米的降雨。隨著颱風逐漸減弱，雨勢漸漸緩和。但是台南、高雄靠近颱風中心，難免有比較小的強烈對流雲系移進，可能還是有瞬間強降雨。

氣象署發布豪雨特報，天兔颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣及台東縣已有局部大豪雨發生，台東縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、恆春半島有局部大雨或豪雨，花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

適逢大潮，今天上午屏東及高雄沿海低窪地區需留意積淹水。14日0時至16日9時出現較大雨量如下：屏東縣大漢山483.5毫米、台東縣土坂358毫米。

陸上警戒區域：高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。海上警戒區域：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天台灣附近各海面有2至3米浪高，尤其馬祖有4米左右浪高，東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島並有長浪發生的機率。