天兔過境 南台風雨持續至今晚

輕度颱風天兔暴風圈昨天觸陸，中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，天兔預計今晨至上午通過台灣南端，由於環境不利其發展及遭陸地破壞，有機會一路減弱為熱帶性低氣壓，或在中午前後從東南部出海，今晨東半部及南部風雨影響最劇烈，預計晚間就會逐漸趨緩。

氣象署觀測天兔颱風昨晚8時在鵝鑾鼻西南西方約110公里處，以每小時8公里向東北東行進，7級風平均暴風半徑100公里，有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢。

劉宇其指出，天兔在移動過程可能會減弱為熱帶性低氣壓，但花蓮以南、南部雨勢將持續影響至今晚，緊接由東北季風接力，北部及東北部降雨逐漸明顯，預計明天基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨或豪雨，花蓮也有局部大雨，沿海風浪持續增強。

劉宇其說，今晨西南部及恆春半島沿海浪高將增大至4米左右，東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島也有長浪發生機率。而適逢大潮，今晨至上午漲潮期間，屏東沿海低窪地區要留意海水倒灌及積淹水。另外，今天上午恆春半島、屏東沿海空曠地區、基隆北海岸及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖也要留意較強陣風。

受天兔颱風影響，今華信、立榮航空國內線共12航班取消；另有8航線、77航次交通船停航。高鐵全線行駛。台鐵南迴線今天中午12時前，除部分跨線列車指定行駛區間外，各級列車全區間停駛；西部、東部幹線及支線則正常行駛。