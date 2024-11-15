颱風逼近屏東戒備 往霧台道路封閉、國道開放停車

颱風天兔影響台灣，屏東山區總雨量達300毫米，公路局預計今晚10時預警性封閉台24線往霧台鄉路段；另外，國道3號林邊交流道至大鵬灣環灣道路北上高架橋，已開放避難停車。

依中央氣象署資料，今天傍晚6時，颱風天兔的中心位置在鵝鑾鼻西南西方約120公里處，以每小時8轉15公里速度，向東北東轉東北進行，恆春半島及屏東列入陸上警戒範圍。屏東山區總雨量達300毫米、平地則是200毫米。

公路局今天發布訊息指出，因近期受颱風影響，山區含水量較高，土石鬆軟易有落石發生加上颱風天兔影響，考量山區入夜後仍有降雨，台24線27.4至37.3K德文路口至神山路段可能有致災風險，為維行車安全，潮州工務段預計於今天晚上10時進行預警性封閉，視天候狀況及朝巡，待安全後開放通行。

屏東縣警察局東港分局表示，開放國道3號林邊交流道至大鵬灣環灣道路的北上路段高架橋，從今天下午5時起供民眾緊急避難停車，由員警在現場指揮引導管制。