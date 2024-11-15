天兔颱風最新風雨預測出爐 明2地達停班停課標準

中央氣象署表示，天兔颱風今午後有減弱且加速移動趨勢，未來預計從北北西往東北方向移動，暴風圈今深夜接觸恆春陸地，花蓮以南、台南以南地區，愈晚雨勢愈明顯。根據氣象署最新風雨預測，明天仍維持台東縣山區、恆春半島達停班停課標準，是否停班停課仍由各縣市政府決定。

根據氣象署截至下午3時觀測，天兔颱風中心位置鵝鑾鼻的西南西方約140公里處，以每小時9公里速度，向東北轉東北東進行，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

根據氣象署最新風雨預測，今天晚間8時至明天晚間8時，台東縣山區雨量達停止上班上課標準；今天晚間6時至明天中午12時，恆春半島風力達停止上班上課標準。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。