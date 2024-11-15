康芮帶大量漂流木 天兔又逼近花蓮市府出動機具出海口清淤

康芮颱風肆虐後花蓮海線岸堆積多達1萬3000噸漂流木，因數量太多還在清理。花蓮市南濱南北閘門一度被漂流木塞滿，才剛清除暢通，天兔颱風又來，市長魏嘉彥今天視察，確保市區排水系統可正常運作。

天兔颱風海陸警都已發布，預計今天下半天到明天上午為東部及南部地區帶來劇烈雨勢。花蓮市長魏嘉彥一早到南濱視察防颱整備情形。魏嘉彥說，康芮颱風過後，南濱南北閘門前河道及抽水站調節池都塞滿漂流木，市公所工程隊派出大型機具，一個星期就清出20公噸木材。

他說，南濱南北閘門連接自由街大排到中正路排水是市中心重要排水系統，感謝縣府協助排除淤塞，天兔颱風可能帶來大雨，會持續關注南濱區域排水，也呼籲市民做好防颱準備。

林業署花蓮分署表示，漂流木處理採屬地主義，康芮颱風過後，各轄管單位即展開註記與打撈作業，因規模是近10年來最多，需要更多時間清理，轄內漂流木已全數註記與打撈，協助其他單位註記工作也在昨天完成，待縣府完成貴重木集運，後將由縣府公告開放撿拾。

花蓮港務分公司已同意無償提供管制區內港埠用地供暫置有價木，場地周邊設有監視設備24小時監控，出入口也有港務警察管制，確保珍貴木材的安全。