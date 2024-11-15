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颱風天兔逼近恆春半島 周春米籲減少不必要外出

中央社／ 屏東縣15日電
屏東縣長周春米。聯合報系記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米。聯合報系記者劉星君／攝影

颱風天兔逼近台灣，恆春半島及屏東首當其衝，屏東縣長周春米今天主持災害應變中心會議指出，天兔颱風可能成為57年來第1個在11月登陸的颱風，民眾應減少不必要外出。

依中央氣象署資料，颱風天兔今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻西南方約150公里處，以每小時9公里速度，向東北轉東北東進行，恆春半島及屏東列入陸上警報範圍。屏東縣政府今天中午12時將應變中心提升到1級開設。

周春米會中指出，颱風天兔目前有減弱趨勢，但面對極端氣候挑戰，防颱整備仍不能輕忽，尤其恆春半島更是首當其衝，預估15日午後風雨開始增強，夜間至16日晨間影響屏東最為劇烈，呼籲民眾勿前往海邊、溪流、山區等危險區域，並備妥防災物資做好防颱準備，團隊也會持續監控颱風動態。

周春米表示，天兔颱風可能成為57年來第1個在11月登陸的颱風，民眾應減少不必要外出。恆春半島及沿海地區風浪逐漸增強，務必加強鷹架、路樹、廣告招牌等易掉落物強固，同時由台電、台水、中華電信、七河分署、後備指揮部等單位做好搶修搶險等整備工作，確保民生需求。

屏東縣政府提及，社會處已確認各鄉鎮公所避難收容所、物資等籌備狀況，水利處完成防汛編組，目前已完成全縣147台抽水機整備，若有農業災情出現，依農業天然災害救助速報作業規定辦理。

另外，目前自然保留區、保育示範區等地區暫停開放，並公告屏東縣海域及港口執行船舶進出港管制措施。

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