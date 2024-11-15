颱風天兔來襲 2處省道37處景點預警性封閉

因應颱風天兔靠近台灣，交通部公路局今天指出，高雄市有桃源區等2處省道預警性封閉；觀光署表示，包含綠島朝日溫泉等37處景點預警性封閉。

颱風天兔逐漸靠近台灣，中央氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，為了防災，部分省道及景點預警性封閉。

公路局發布新聞稿表示，高雄市桃源區台20臨93線的勤和至復興路段以及高雄市那瑪夏區台29臨11線那瑪夏至五里埔等2處省道路段，預計今天傍晚到晚間都將實施預警性封閉。

景點方面，觀光署發布新聞稿指出，國家風景區轄內經管旅遊景點共有5個管理處37個景點預警性封閉，包含綠島的朝日溫泉、紫坪、馬蹄橋、大白沙潛水區、柴口浮潛區、石朗浮潛區。

花蓮的磯崎遊憩區、奇美中繼站、秀姑巒溪；台東的加母子灣休憩區濱海步道、渚橋休憩區、郡界休憩區、小野柳遊憩區濱海步道、加路蘭、界橋、寧埔、齒草橋、八仙洞；茂林情人谷、茂林谷、涼山步道。

鯉魚潭潭東自行車道、羅山瀑布木棧道、羅山拱橋、白端景觀拱橋、玉富自行車道舊鐵橋、四格山步道、利吉惡地步道、鹿野高台及泰平山起飛場；紅葉公園；琉球風景區，美人洞、山豬溝、烏鬼洞；青洲濱海遊憩區、海景休閒度假區、琉行之道。

另外，觀光署說，雙年賞蝶開幕及護蝶市集延期到11月23日及24日，草嶺古道芒花季週末活動取消，雲林的觀鳥定點導覽活動取消。