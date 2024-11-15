天兔颱風逼近 台東山海、南迴公路管制 4處點交管

中央氣象署持續發布颱風天兔海上陸上颱風警報，台東縣消防局今公告，劃定山區、溪流和海域限制管制區，管制進入，違者最重可罰新台幣25萬元以下罰鍰。另南迴公路金崙至大鳥段，共4處點開始實施交通管制。

台東縣消防局表示，編號第25號颱風天兔暴風圈正持續朝台灣東半部接近，縣長饒慶鈴除指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線，因應颱風災害防救需要，今公告劃定向陽山等區域為管制區，並自下午5點30分起生效。

公告劃定「向陽山區至大武山區 （含中央山脈及海岸山脈）、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼和綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止民眾進入或命其離去的範圍。

消防局表示，為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，不得進入或通行，颱風來襲期間，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違規逕行舉發，最高處25萬元罰鍰。

另公路局南區養護工程分局大武工務段公告，南迴公路部分路段將實施交通管制，包括金崙、多良、大溪及大鳥等4處路段因邊坡有土石流之虞，南下外車道交通管制，內車道正常通行。