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颱風天兔逼近 南迴公路多路段15日午後交管

中央社／ 台東縣15日電

颱風天兔逼近台東，公路局宣布台9線南迴公路多良、大溪、大鳥等路段今天中午12時開始實施交通管制。

公路局南區養護工程分局大武工務段上午公告表示，颱風天兔目前位於鵝鑾鼻南南西方海面，朝北轉東北方向移動，其暴風圈已進入台灣南方海面，對高雄、屏東、台東及恆春半島將構成威脅，為確保用路人安全，南迴公路部分路段實施交通管制。

台9線398K+600至400K+050（金崙至多良路段）因邊坡有落石之虞，南下車道交通管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行；台9線401K+000（多良路段）因邊坡有土石流之虞，南下外車道交通管制，內車道正常通行。

台9線405K+500至405K+600（大溪路段）因邊坡有土石流之虞，南下外車道交通管制，內車道正常通行；台9線417K+000（大鳥路段）因邊坡有土石流之虞，南下外車道交通管制，內車道正常通行。

天兔 颱風

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