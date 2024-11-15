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颱風天兔逼近台東 海巡透過村里長廣播勿靠近海邊

中央社／ 台東縣15日電

颱風天兔逼近，台東縣政府公告海邊溪流禁止進入，海巡署東部分署第13岸巡隊加強管制民眾靠近海邊，並透過村里長加強宣導。

海巡署東部分署第13岸巡隊今天上午在台東和蘭嶼、綠島海邊拉起警戒線，禁止民眾進入，並勸導民眾離開。同時透過村里長廣播，呼籲民眾勿靠近海邊，做好防颱措施。

第13岸巡隊發布訊息表示，受颱風外圍環流影響，東部沿海地區上午已有強陣風及長浪發生，台東縣政府災害應變中心於今日上午8時30分發布水域及岸際禁 （限）制公告，第13岸巡隊針對東部海岸區域觀浪、遊憩民眾實施勸離及安全維護工作，保障人民生命財產安全。

第13岸巡隊表示，每逢颱風來臨，東部地區海岸總會聚集不少民眾逗留觀浪，因而發生意外；目前台東縣政府災害應變中心已發布禁 （限）制公告，第13岸巡隊將持續針對海岸及港口等區域實施管制工作，避免民眾進入危險範圍，確保人員安全。

第13岸巡隊呼籲，受颱風外圍環流影響，岸際海域易有8級以上強陣風，6公尺巨浪，民眾切勿前往岸際及港區從事觀浪或其他水上活動，如擅闖管制區域經勸導仍不配合離去者，將依違反災害防救法規定，蒐證函送地方主管機關裁處，最高可處新台幣25萬元以下罰鍰。

若於岸際、港區發現任何危難狀況，請撥打海巡署「118」服務專線，海巡人員將立即派員前往協處。

天兔 颱風

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