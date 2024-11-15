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天兔來了！ 海陸空交通狀況一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

受到天兔颱風影響，全台各地交通也受到影響，截至15日上午十時，陸海空交通狀況懶人包一次看。

民航局指出，國內線取消31架次，國際暨兩岸航線取消3架次。包括華信台北往返台東AE395、AE396取消；立榮航空松山往返台東B7-8727、B7-8728、B7-8729、B7-8730取消，其餘航班正常飛航。

航港局表示，今日共有6航線，計48航次停航。

1.基隆-馬祖：部分停航(新臺馬輪開航1航次，停航1航次)(實際是否開航仍以15日上午11時公告為準)(臺馬之星加開日航返台航班1航次)。

2.北竿白沙-福州黃岐：部分停航(開航2航次、停航2航次)

3.高雄-馬公：全部停航(1航次)。

4.東港-小琉球：部分停航(開航18航次、停航34航次)。

5.鹽埔-小琉球：部分停航(開航6航次、停航6航次)。

6.富岡-綠島：全部停航(4航次)。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。

台鐵部分，15日24時前列車行駛概況如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。

二、東部幹線(樹林=花蓮=臺東間)正常行駛。

三、南迴線(枋寮=臺東間)：除藍皮解憂號觀光列車停駛外，其餘列車正常行駛。

四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

至於高鐵部分，在颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

台灣高鐵說，在各車站、基地、維修單位及全線保全持續進行相關防颱作業巡檢並回報防颱應變中心，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱應變。

天兔 颱風

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