「天兔」減弱為輕颱 高雄等3市縣納警戒

根據氣象署觀測，颱風「天兔」持續減弱，今天清晨已減弱為輕度颱風，預計未來有持續減弱且暴風圈縮小趨勢，目前陸警範圍包含高雄、屏東、台東及恆春半島。

根據中央氣象署觀測，颱風「天兔」上午8時的中心位置在北緯20.2度，東經120.1度，即在鵝鑾鼻的南南西方約200公里處，以每小時11轉8公里速度，向北轉東北進行。

氣象署指出，根據最新資料顯示，「天兔」目前在鵝鑾鼻南南西方海面，向北轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南方近海，對高雄、屏東、台東及恆春半島將構成威脅，預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

中央氣象署簡任技正伍婉華在記者會中表示，預估「天兔」會減速接近台灣西南方，預估今天深夜後接觸南方陸地，且由於「天兔」持續減弱，七級暴風半徑縮小為120公里，十級暴風半徑30公里。

伍婉華指出，未來「天兔」移動過程中的強度還會持續減弱，預估明天下半天碰到陸地或出海減弱為熱帶性低氣壓。

她表示，目前「天兔」路徑預報到明天清晨是趨於一致認為將緩慢往台灣西南近海接近，但之後有可能往東北方移動、經過台灣上空，甚至往西南方向移動的可能性。

伍婉華指出，隨著「天兔」接近，今天上午起基隆北海岸、恆春半島及馬祖，下午起屏東沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風，晚起恆春半島將有9至10級強陣風。

降雨方面，伍婉華表示，「天兔」的特性是強風豪雨都在暴風圈之內，隨著「天兔」減弱，結構也在減弱中，但仍有暖色系的雷達回波，碰到陸地時還會帶來明顯降雨，預估花蓮以南及高雄以南會斷續下雨。

伍婉華說，主要降雨時間預估落在今天下半天到明天清晨，花蓮以南與高雄以南有比較明顯雨勢，尤其台東、恆春半島及屏東山區有局部豪雨，花蓮、屏東平地、綠島及蘭嶼有局部大雨，明天後就要視「天兔」的減弱狀況。

至於何時有機會解除海陸警，伍婉華表示，如果按照目前預報，「天兔」要到台灣上空或之後才會減弱為熱帶性低氣壓，因此要到明天或下半天；「天兔」若沒有減弱為熱帶性低氣壓，一直到17日上午都還在台灣上空。