聽新聞
0:00 / 0:00
影／天兔颱風來勢洶洶 三仙台鏡頭君「重生」看海景第一排了
台東知名景點即時影像「三仙台鏡頭君」，上月底直球對決強颱康瑞不敵故障後，經搶修恢復正常，這次又要面對天兔颱風，一早不少網友上線關心海景第一排狀況，也再次給鏡頭君加油打氣。
透過鏡頭君視角，東海岸三仙台早上風平浪靜，沒有感受到風浪變強的恐怖，不像上次康芮颱風狂風暴雨，根本看不清鏡頭景象，大浪甚至打上岸，浪花還衝擊到鏡頭君，撐不過1天就故障陣亡。
輕颱天兔來勢洶洶，中央氣象署預估中心從高雄、屏東或恆春半島登陸，一路沿著東部海岸北上出海，台東縣府全面防颱備戰。隨著颱風靠近，沿海風浪持續增強，最大瞬間陣風可能達12級，浪高超過3米。
海巡署第13岸巡隊清晨也在海濱警戒。水利署第八河川分署密切掌握天兔颱風發展動向及降雨情形，以因應與處置各種可能突發狀況。今天也針對積淹水熱點、防汛備塊及防汛物資預佈情形進行盤點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言