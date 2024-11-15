影／天兔颱風來勢洶洶 三仙台鏡頭君「重生」看海景第一排了

台東知名景點即時影像「三仙台鏡頭君」，上月底直球對決強颱康瑞不敵故障後，經搶修恢復正常，這次又要面對天兔颱風，一早不少網友上線關心海景第一排狀況，也再次給鏡頭君加油打氣。

透過鏡頭君視角，東海岸三仙台早上風平浪靜，沒有感受到風浪變強的恐怖，不像上次康芮颱風狂風暴雨，根本看不清鏡頭景象，大浪甚至打上岸，浪花還衝擊到鏡頭君，撐不過1天就故障陣亡。

輕颱天兔來勢洶洶，中央氣象署預估中心從高雄、屏東或恆春半島登陸，一路沿著東部海岸北上出海，台東縣府全面防颱備戰。隨著颱風靠近，沿海風浪持續增強，最大瞬間陣風可能達12級，浪高超過3米。

海巡署第13岸巡隊清晨也在海濱警戒。水利署第八河川分署密切掌握天兔颱風發展動向及降雨情形，以因應與處置各種可能突發狀況。今天也針對積淹水熱點、防汛備塊及防汛物資預佈情形進行盤點。