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1年4颱 農民搶收 旅宿叫苦
天兔颱風是今年襲台的第四個颱風，宜花繃緊神經備戰，太魯閣國家公園和太平山國家森林遊樂區今天都休園。由於康芮颱風造成花蓮農損逾三億元，三分之二稻米還倒伏在田裡，如今農民連夜搶收但作業困難；宜蘭果園前三次颱風已經掉光，漁民上月只出海一天，旅宿面臨大量退訂。
天兔颱風是今年繼凱米、山陀兒、康芮後的第四個颱風。宜蘭民宿協會前理事長陳勝樂表示，○四○三地震後，收客量已掉三到四成，最近遇颱風又掉二到三成，整年收客量可能只剩往年四成。
南方澳漁港江姓船長說，今年連續遭遇颱風，船隻只能停泊港內，外籍漁工得上岸租屋安置，都是支出，擔心往後極端天氣更劇烈。
花蓮情況也不樂觀，一早玉兔發布海上警報，上午近海又發生規模五點四地震，最大震度四級，很「有感」之餘更無奈。南區米倉富里、玉里月初遇康芮挾帶強風大雨狂掃，稻作損失慘重。
「現在就是跟玉兔比速度」富里鄉農會總幹事張素華說，大家都很急，但倒伏太嚴重，作業真的很困難。
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