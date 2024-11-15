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中颱天兔陸警 今襲屏東、恆春半島
中央氣象署昨下午五時卅分針對中颱天兔發布陸上颱風警報，是自一九五八年來，首次十一月發布二個陸上颱風警報的紀錄，屏東、恆春半島首當其衝。今明兩天，花東、屏東、恆春半島降雨最為劇烈，台東、恆春半島、屏東山區需防範豪雨。
至於天兔是否可能登陸？氣象署表示，由於導引氣流複雜，天兔颱風後續路徑有很大變數，若颱風進入巴士海峽後持續西進，將從西南海面遠離，若是北轉至東部外海北上，今晚就會從屏東登陸，氣象署將持續觀察。
根據氣象署昨晚八時卅分資料，天兔颱風中心位置在鵝鑾鼻的南方約三七○公里之處，七級風暴風圈半徑一五○公里，朝西北轉北進行，預計今中午前後，暴風圈觸碰恆春半島陸地，今深夜至明晨，天兔颱風將減弱成輕颱，最快周日解除陸警。
氣象署科長劉宇其說明，天兔路徑再西修，但仍以西南西轉偏北方向進入巴士海峽，之後再北轉至東部外海北上的機率較大。隨著颱風逐漸接近，迎風面雨勢也會逐漸增強，今天至明清晨花東、屏東、恆春半島降雨最為劇烈。台東、恆春半島、屏東山區今天需注意豪雨，蘭嶼綠島、屏東平地、花蓮山區有大雨發生機率。
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