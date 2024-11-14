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天兔明晚恐登陸 台鐵宣布明天南迴線2班次停駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司宣布，明天中午12時前，除南迴線枋寮=颱東間2班次停駛外，其餘幹線及各支線均正常行駛。台鐵列車示意圖。聯合報系資料照
台鐵公司宣布，明天中午12時前，除南迴線枋寮=颱東間2班次停駛外，其餘幹線及各支線均正常行駛。台鐵列車示意圖。聯合報系資料照

配合天兔颱風陸上颱風警報發布，台鐵公司宣布，明天中午12時前，除南迴線枋寮=颱東間2班次停駛外，其餘幹線及各支線均正常行駛。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，天兔路徑再西修，但仍以西南西轉偏北方向進入巴士海峽，之後再北轉至東部外海北上的機率較大，若以此路徑來看，周五晚間颱風中心就會登陸屏東；若颱風進入巴士海峽後持續西進，將從西南海面遠離，但由於導引氣流複雜，天兔颱風後續路徑有很大變數，氣象署仍持續觀察。

黃恩鴻說，天兔颱風路徑持續到周五白天都有共識，以西南西轉偏北方向進入巴士海峽，但周五晚間之後路徑就分歧為持續西進或北轉東部外海，目前以西南西轉偏北方向進入巴士海峽，之後再北轉至東部外海北上的機率較大。

台鐵表示，中央氣象署今下午5時30分，針對中颱天兔發布陸上警報，公司同時也成立一級應變小組，根據氣象署長針對天兔颱風第6報，也就是晚間8時40分最新預報，以宣布明天中午12時前列車行駛概況。

台鐵指出，明天西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）、東部幹線（樹林=花蓮=颱東間），以及平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線均正常行駛。

南迴線（枋寮=颱東間）部分，除枋寮=颱東5899次、颱東=枋寮5898次（藍皮解憂號）停駛外，其餘列車均正常行駛。

針對退換票及改乘相關訊息，台鐵說明，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。

天兔 颱風

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