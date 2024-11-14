中颱天兔明午暴風圈觸陸！豪雨炸3地 周五深夜變成輕颱

中央氣象署今針對中度颱風天兔發布海上陸上颱風警報，成為氣象署自1958年來，史上首次11月發布2個陸上颱風警報的紀錄，首當其衝範圍為屏東、恆春半島，周五至周六清晨，花東、屏東、恆春半島降雨最為劇烈。氣象署科長劉宇其說，預估明中午前颱風暴風圈將觸碰恆春半島陸地，明深夜至周六清晨天兔將減弱成輕度颱風，最快周日上半天解除陸警。

根據氣象署晚間8時30分發布最新資料，天兔颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心位置在鵝鑾鼻的南方約370公里之處，以每小時16轉11公里速度，向西北轉北進行，颱風通過呂宋島附近，強度有稍微減弱。

劉宇其表示，天兔目前仍是中度颱風的強度，七級風暴風圈半徑150公里，對屏東及恆春半島構成威脅，預計明（15日）晚間8時中心位置在鵝鑾鼻西南西方約80公里之處。

劉宇其指出，天兔目前路徑再西修，但仍以西南西轉偏北方向進入巴士海峽，之後再北轉至東部外海北上到琉球群島機率較大，預估周五上午颱風暴風圈會從七級風暴風圈半徑150公里縮至120公里，周五中午前後暴風圈觸碰恆春半島陸地。

劉宇其說，天兔暴風圈觸陸後，其強度持續減弱，預估周五晚間8時減弱成中颱下限、周五深夜至周六清晨變輕度颱風，周日再減弱成熱帶性低氣壓，最快周日上半天解除陸警。

風雨部分，劉宇其表示，隨著颱風逐漸接近，迎風面雨勢也會逐漸增強，周五至周六清晨（15、16日），花蓮、台東、屏東、恆春半島降雨最為劇烈。明天台東、恆春半島、屏東山區需注意豪雨，蘭嶼綠島、屏東平地、花蓮山區有大雨發生機率。

明上午起，基隆北海岸、宜蘭沿海空曠地區及台東、屏東地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，明天下午起，恆春半島將有9至10級強陣風，明晚至後天清晨風力最大，預估有11級強陣風；另明天台灣東南部海面、台灣海峽南部及巴士海峽浪高將逐漸增大至3米以上，恆春半島將有5至7米浪高。