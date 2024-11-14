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颱風天兔、偏東風影響 明西半部空品亮紅燈

中央社／ 台北14日電
天兔颱風持續朝台灣靠近，高雄梓官海邊已經拉起警戒線，民眾特地到海邊觀看落日餘暉。聯合報記者劉學聖／攝影
天兔颱風持續朝台灣靠近，高雄梓官海邊已經拉起警戒線，民眾特地到海邊觀看落日餘暉。聯合報記者劉學聖／攝影

環境部今天表示，受到颱風天兔及偏東風影響，明天西半部擴散條件差，空氣品質多為橘色提醒等級，短時間可能達紅色警示等級。

環境部今天發布新聞稿表示，綜合最新氣象、模式及空品監測結果指出，今天偏東風，水平及垂直擴散不佳，導致汙染物持續累積，桃園至雲嘉南地區空氣品質多為橘色提醒等級，斗六達紅色警示等級。

環境部指出，明天受颱風天兔外圍環流及偏東風影響，西半部擴散條件仍差，空氣品質為橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，民眾留意空氣品質變化適時做好防護。

環境部進一步說明，今天偏東風，加上水平及垂直擴散不佳，汙染物累積，細懸浮微粒（PM2.5）約40至60微克／立方公尺；明天受颱風外圍環流影響及持續偏東風，加上混合層仍偏低，綜合最新模式模擬果及監測資料，研判明天西半部地區PM2.5達30至50微克/立方公尺，空氣品質多為橘色提醒等級；預計16日白天空氣品質將逐漸改善。

環境部已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

天兔 颱風

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