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天兔颱風來襲玉山現9級以上強風 205名山友已下山

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山園區屬高山地區，土石鬆軟，易受颱風降雨影響，常有落石、崩塌危險。圖／玉管處提供
玉山園區屬高山地區，土石鬆軟，易受颱風降雨影響，常有落石、崩塌危險。圖／玉管處提供

中央氣象署傍晚發布天兔颱風海上陸上警報，玉山國家公園隨即公告自11月14日17時30分起，全面宣布停止園區登山活動，原已核發之入園許可證，依規定失效，並勸阻山友上山，且通知園區內76隊205名山友已於今晚全數下山，待颱風警報解除後，另行公告恢復入園日期。

玉山國家公園指出，因中央氣象署已發布天兔海上陸上颱風警報，依據國家公園法第19條、災害防救法等公告，公告全面禁止入園活動，禁止入園期間，原已核發之入園許可證，依「進入玉山、太魯閣、雪霸國家公園生態保護區申請許可作業須知」、「生態保護區管制要點」第8點及「申請進入玉山國家公園生態保護區許可注意事項」規定，於該期間失效。

日月潭氣象站表示，今天中午起，受天兔颱風外圍環流影響，玉山已觀測到超過8級強平均風，目前已發布高山強陣風警示，易造成南投縣及鄰近3千公尺以上高山區有局部較強陣風發生，強調目前玉山強陣風已超過9級以上，預估15日午至17日中午的陣風達到最強。

玉山國家公園呼籲，民眾在颱風警報期間勿往高山溪谷，山區嚴防樹倒落石坍方，請高山區的鄉親特別注意路況小心慢行，遠離懸崖、山頂，留意強陣風、降雨、局部濃霧可能誘發高山症、失溫危害，慎防雷擊、樹倒、落石、飛落物可能造成的危險。

未來待天兔颱風警報解除後，視災害復原情形，另行公告恢復入園活動日期。

中央氣象署發布天兔颱風海上陸上颱風警報，玉山國家公園立刻啟動防颱措施，公告全面宣布停止園區登山活動。圖／玉管處提供
中央氣象署發布天兔颱風海上陸上颱風警報，玉山國家公園立刻啟動防颱措施，公告全面宣布停止園區登山活動。圖／玉管處提供

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