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颱風天兔來襲 阿里山森林遊樂區15日預警性休園

中央社／ 嘉義縣14日電

氣象署發布天兔颱風海上颱風警報，林業及自然保育署嘉義分署考量阿里山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨恐有落石崩坍疑慮，顧及遊客安全，明天上午8時起預警性休園。

林業署嘉義分署今天發布新聞稿表示，阿里山國家森林遊樂區明天上午8時起預警性休園，眠月線、台灣一葉蘭自然保留區及嘉義分署所轄步道亦暫停開放。重新開放時間視颱風狀況滾動式調整，開放情形可至「台灣山林悠遊網」查詢。

另外，嘉義縣政府如發布停止上班及上課或嘉義位於陸上颱風警報警戒區域範圍，嘉義分署所轄鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心，亦將立即休園。

林業署嘉義分署呼籲民眾，颱風期間儘量減少戶外活動，暫勿前往山區或步道，並應密切注意相關氣象、交通、旅遊安全等資訊，提高警覺，留心自身及行車安全。

天兔 颱風

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