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天兔颱風最新風雨預測出爐 明1縣市達颱風停班課標準

颱風天兔逼近 阿里山林鐵15、16日預警性停駛

中央社／ 嘉義縣14日電

中央氣象署已經發布颱風天兔海上警報，預估明天至後天上半天影響最為明顯；顧及行車安全，阿里山林鐵11月15、16日全線列車預警性停駛。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，林鐵11月15、16日預警性停駛，後續將視颱風狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。

另外，檜意森活村及阿里山林業村將配合嘉義市政府停止上班上課公告休園，相關資訊請上林鐵網站（https://afrch.forest.gov.tw/）查詢。

天兔 颱風

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