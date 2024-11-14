颱風天兔逼近 阿里山林鐵15、16日預警性停駛

身為果粉的你，每天都用哪些蘋果（Apple）裝置呢？是否也有每天沉浸在蘋果生態系中？理應是「頭號果粉」的Apple執行長提姆庫克（Tim Cook）近期接受專訪，公開自己如何充分運用蘋果裝置，但「其中一項」卻不是蘋果產品，馬上被對手發文大酸。

2024-11-14 16:27