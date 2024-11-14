快訊

12強賽／南韓爭議轟不能申訴 蔡其昌提控訴：該爭取的要爭

天兔颱風最新風雨預測出爐 明1縣市達颱風停班課標準

颱風天兔路徑再偏西 可能16日登陸恆春半島

中央社／ 台北14日電

氣象署表示，颱風天兔今天下午2時最新預測，路徑又再更偏西移動，不排除16日可能登陸恆春半島，暴風圈影響的範圍可能包含花東、高屏等地區；15日下半天至16日上半天是影響最顯著期間。

中央氣象署今天持續發布中度颱風天兔海上颱風警報，今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約460公里處，以每小時19轉13公里速度，向西北轉北進行；中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒45公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

根據颱風警報單，海上警戒區為巴士海峽、台灣海峽南部、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、東沙島海面。

氣象署表示，若此颱風行徑無特殊變化，預計於今天傍晚5時30分發布海上陸上颱風警報。

氣象署簡任技正伍婉華表示，未來幾個小時天兔颱風中心就會抵達巴士海峽，接下來強度就會逐漸減弱；最新預測路徑又更偏西移動，預估明天下午中心會移至恆春西南方海面，接著往東北方向迴轉。

伍婉華進一步說明，由於各國模擬、AI預測仍有很大分歧，明天上午颱風中心可能位置涵蓋了台灣東邊海面到西南邊海面，有滯留不動或登陸台灣的狀況。

伍婉華解釋，颱風本身減弱的速度、太平洋高壓勢力強弱、北方系統導引的效果等，都會影響天兔行進的路徑；預估天兔進入巴士海峽後速度會逐漸減慢，明天下半天至16日上半天會是影響最顯著的期間，16日清晨中心可能會登陸恆春半島。

伍婉華提到，由於天兔在巴士海峽移動的過程中還是會減弱、暴風圈也會縮小，登陸前有可能會減弱為輕颱；就目前路徑預估，暴風圈影響的範圍可能包含花東、高屏等地區。

伍婉華指出，不論颱風路徑如何修正，恆春半島、綠島、蘭嶼都要小心強風豪雨。若是路徑北轉，花東、屏東雨勢最大，容易有局部豪雨，北海岸、宜花地區及大台北山區有局部大雨；若以西進或是滯留不動的路徑，恆春半島易出現局部豪雨，台東、屏東、南花蓮為局部大雨。

伍婉華提醒，若是移動速度更慢，17日則可能會與東北季風產生共伴效應，後續仍需要再觀察。

天兔 颱風

延伸閱讀

天兔逼近氣象署傍晚5:30分發陸警 16日清晨中心恐通過台灣南端陸地

天兔逼近 賈新興：估傍晚5:30發陸警 明中午前後暴風圈觸恆春半島

粉專：日本、大陸預測天兔颱風恐從屏東登陸

中颱天兔偏西靠近不排除登陸 氣象署：與東北季風是否共伴需觀察

相關新聞

天兔颱風最新風雨預測出爐 明天1縣市達颱風停班課標準

中颱天兔逐漸逼近，中央氣象署簡任技正伍婉華下午指出，預估傍晚5時30分針對天兔颱風發布陸警，首波警戒範圍為恆春半島。根據...

天兔逼近氣象署傍晚5:30分發陸警 16日清晨中心恐通過台灣南端陸地

中央氣象署簡任技正伍婉華下午指出，預估傍晚5時30分針對天兔颱風發布陸警，首波警戒範圍為恆春半島。

嘿！庫克傲秀家中蘋果裝置獨缺它 網笑翻又被對手吐槽：連自家人都不挺

身為果粉的你，每天都用哪些蘋果（Apple）裝置呢？是否也有每天沉浸在蘋果生態系中？理應是「頭號果粉」的Apple執行長提姆庫克（Tim Cook）近期接受專訪，公開自己如何充分運用蘋果裝置，但「其中一項」卻不是蘋果產品，馬上被對手發文大酸。

康芮打沉逾60艘漁船…天兔將來襲 漁民、海巡忙吊船上岸

中颱「天兔」來勢洶洶，台東各港區今天加緊防颱準備，尤其動力膠筏船全都吊上岸，就連海巡10噸快艇也不敢大意，雇用吊車拖上岸...

天兔颱風來襲 南投縣長許淑華提醒防颱注意這三點

天兔颱風來勢洶洶，南投縣長許淑華說，天兔颱風傍晚就會發布陸上颱風警報，依照路徑來看，信義鄉受到影響較大，有鑑於康芮颱風期...

天兔來襲！合歡山、奧萬大明午後休園 活動、退房訊息看過來

中央氣象署今上午發布的天兔颱風海上警報，考量山區風雨及路況，顧及遊客安全，合歡山及奧萬大森林遊樂區將於明天（15日）中午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。