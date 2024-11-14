快訊

獨／刑事警察局邀金融業開會 全面瞄準撤除社群平台非實名制廣告

嘿！庫克傲秀家中蘋果裝置獨缺它 網笑翻又被對手吐槽：連自家人都不挺

拜登與川普的友善握手過後：國防與司法部長人選爆爭議

天兔颱風將登陸呂宋島「估傍晚發陸警」綠島、蘭嶼、台東及恆春半島首當其衝

聯合報／ 記者胡瑞玲/台北即時報導
中颱天兔預估路徑。擷取自中央氣象署網站
中颱天兔預估路徑。擷取自中央氣象署網站

中央氣象署今天清晨5時30分針對中颱天兔發布海上颱風警報，預估傍晚發陸警，首當其衝區域是綠島蘭嶼、台東及恆春。簡任技正伍婉華今天指出，天兔預估路徑偏西靠近陸地，目前各國預測分歧，明天深夜後不排除中心很接近台灣南端陸地，不能排除登陸台灣。

伍婉華說，天兔暴風半徑約150公里，強風豪雨都在暴風圈之內，中心即將登陸呂宋島，下半天到巴士海峽，強度會減弱。周五到周六西北邊有高空槽線，靠近會讓太平洋高壓減弱，影響天兔接近台灣時是否北轉及北轉時間及角度。

伍婉華指出，目前各國預測路徑分歧，有持續西進或很靠近台灣再北轉，但氣象署綜整各國資料預測，天兔上午11時在鵝鑾鼻的南南東方約510 公里之處，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行，今晚到達巴士海峽之後，明天再往北北東移動，明天深夜後不排除中心很接近台灣南端陸地，再往東北移動，但移動中速度變慢，路徑不排除有變化。

目前海上警戒區域包括巴士海峽、台灣海峽南部、東沙島海面。伍婉華指出，天兔颱風首當其衝區域是綠島蘭嶼、台東及恆春。暴風圈接近那裡就會有風雨，周六會不會登陸，或從那裡登陸現在還不清楚，氣象署會持續觀察。天兔接近時如果向北轉，速度減慢，到了周日清晨颱風外圍環流影響，碰上東北季風南下，是否會有共伴效應造成北部及東北部下雨明顯，會持續觀察。

氣象署表示，今(14)日起東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，台灣東部、東南部海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大。今日基隆北海岸、恆春半島及馬祖易有較強陣風，明(15日)晨起恆春半島、蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風。

伍婉華指出，今天花蓮及恆春半島有零星降雨但不大，隨著天兔颱風接近，明天台東、恆春可能出現局部豪雨，花蓮大雨；如果天兔颱風周六到達台灣東方海面，台東及恆春降雨趨緩，花蓮持續下雨，基隆、北海岸及宜蘭、雙北山區可能出現局部性大雨；周日受颱風外圍影響，如颱風向北轉加上東北季風是否有共伴效應，要持續觀察。

天兔 颱風

延伸閱讀

天兔逼近 賈新興：估傍晚5:30發陸警 明中午前後暴風圈觸恆春半島

粉專：日本、大陸預測天兔颱風恐從屏東登陸

中颱天兔偏西靠近不排除登陸 氣象署：與東北季風是否共伴需觀察

北北基宜今大雨轟到晚上！國慶日迎舒適好天氣 周末再變天

相關新聞

一圖看天兔颱風全台風雨時程 粉專：這些區域影響較大

中央氣象署清晨5時30分針對中颱天兔發布海上颱風警報，預估今天下半天發陸警。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，天兔...

天兔颱風將登陸呂宋島「估傍晚發陸警」綠島、蘭嶼、台東及恆春半島首當其衝

中央氣象署今天清晨5時30分針對中颱天兔發布海上颱風警報，預估傍晚發陸警，首當其衝區域是綠島蘭嶼、台東及恆春。簡任技正伍...

天兔颱風接近！防颱物資就近補給 超商推指定商品買1送1

根據中央氣象署預報，中度颱風天兔逐漸靠近，目前中央氣象署已發布海上颱風警報，7-ELEVEN因慶颱風天民眾預防性採購需求...

天兔發海警又規模5.4地震 花蓮人無奈：老天真愛開玩笑

花蓮今年接連遭遇地震、颱風，觀光、農業都受重創，一早玉兔發布海上警報，上午近海又發生規模5.4地震，花蓮最大震度4級，讓...

1年4個颱風…宜蘭農漁民叫苦 旅宿業也嘆看天吃飯

天兔颱風即將襲來，是今年繼凱米、山陀兒、康芮之後的第四個颱風。位於東部的宜蘭直面颱風，農漁民都苦哈哈，果農嘆「前3次颱風...

中颱天兔逼近 今天離島1航線、2航次交通船停航

中央氣象署今天清晨5時30分針對天兔颱風發布海上颱風警報，天兔目前在鵝鑾鼻的南南東方約570公里之處，以每小時18公里速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。