天兔颱風將登陸呂宋島「估傍晚發陸警」綠島、蘭嶼、台東及恆春半島首當其衝

中央氣象署今天清晨5時30分針對中颱天兔發布海上颱風警報，預估傍晚發陸警，首當其衝區域是綠島蘭嶼、台東及恆春。簡任技正伍婉華今天指出，天兔預估路徑偏西靠近陸地，目前各國預測分歧，明天深夜後不排除中心很接近台灣南端陸地，不能排除登陸台灣。

伍婉華說，天兔暴風半徑約150公里，強風豪雨都在暴風圈之內，中心即將登陸呂宋島，下半天到巴士海峽，強度會減弱。周五到周六西北邊有高空槽線，靠近會讓太平洋高壓減弱，影響天兔接近台灣時是否北轉及北轉時間及角度。

伍婉華指出，目前各國預測路徑分歧，有持續西進或很靠近台灣再北轉，但氣象署綜整各國資料預測，天兔上午11時在鵝鑾鼻的南南東方約510 公里之處，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行，今晚到達巴士海峽之後，明天再往北北東移動，明天深夜後不排除中心很接近台灣南端陸地，再往東北移動，但移動中速度變慢，路徑不排除有變化。

目前海上警戒區域包括巴士海峽、台灣海峽南部、東沙島海面。伍婉華指出，天兔颱風首當其衝區域是綠島蘭嶼、台東及恆春。暴風圈接近那裡就會有風雨，周六會不會登陸，或從那裡登陸現在還不清楚，氣象署會持續觀察。天兔接近時如果向北轉，速度減慢，到了周日清晨颱風外圍環流影響，碰上東北季風南下，是否會有共伴效應造成北部及東北部下雨明顯，會持續觀察。

氣象署表示，今(14)日起東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，台灣東部、東南部海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大。今日基隆北海岸、恆春半島及馬祖易有較強陣風，明(15日)晨起恆春半島、蘭嶼、綠島將有8至9級強陣風。

伍婉華指出，今天花蓮及恆春半島有零星降雨但不大，隨著天兔颱風接近，明天台東、恆春可能出現局部豪雨，花蓮大雨；如果天兔颱風周六到達台灣東方海面，台東及恆春降雨趨緩，花蓮持續下雨，基隆、北海岸及宜蘭、雙北山區可能出現局部性大雨；周日受颱風外圍影響，如颱風向北轉加上東北季風是否有共伴效應，要持續觀察。