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北市天兔預估影響時間曝 有無颱風假？蔣萬安：密切關注

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席劍南路多目標大樓動工。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席劍南路多目標大樓動工。記者林麗玉／攝影

氣象署今天凌晨5時已針對巴士海峽發布天兔颱風海警，北市災害防救辦公事表示，由於天兔颱風範圍較小，北上期間強度也可能持續減弱，評估主要影響集中恆春與東部地區，對北市影響較小。

不過預估今晚至明晨，台北市區仍可能有6至8級陣風，明晚至18日清晨山區雨勢可能達大雨等級。

至於這次天兔來襲，台北市有沒有機會放颱風假？台北市長蔣萬安今天受訪表示，市府都隨時在掌握颱風狀況，它會隨時變換路徑、範圍等等，會持續密切關注。

北市府災防辦表示，天兔颱風將往西北轉北進行，明(15)日起較接近台灣。預估今晚至明晨台北市區仍可能有6至8級陣風，明晚至18日清晨山區雨勢可能達大雨等級。

由於台北市才剛完成康芮颱風的災後復原工作，台北市災害防救辦公室也特別提醒市府各局處加強相關整備，呼籲民眾本周六日非必要暫勿前往山區、海邊、溪流等易生災害危險地區從事活動，避免受傷受困等意外事件發生。

天兔 颱風假

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